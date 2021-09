Fann glasskår i sklia då Odin (2) og Signe (3) skulle leike: – Det kunne gått skikkeleg gale

Laurdag føremiddag skulle bror og søster på to og tre år på Skram skole for å leike saman med besteforeldra. Då bestemor skulle sjekke tunnelen i sklia for stein, fann ho fleire glasbitar frå ei knust flaske.