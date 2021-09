Nyheter

– Det er umogleg for oss å drive god politikk i eit klima der ein ikkje kan stole på at ordføraren oppfører seg profesjonelt og innanfor det ein må oppfatte som respektfull behandling av ein politisk kollega, skriv partiet i pressemeldinga.



– Vi har over lang tid oppfatta samarbeidet med ordføraren som utfordrande, men har til no valt å prøve å få dette til å fungere av omsyn til Kinn kommune. Etter ei hending i helga der ordførar Teigen på ein privatfest i dei seine nattetimar tok vår gruppeleiar til side og serverte ho ei lang tirade om kor udugeleg ho er som politikar, er begeret no fullt, skriv dei.