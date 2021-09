Hvor ofte vasker du frontruta innvendig? Se hva ekspertene mener er for sjelden

Lav høstsol sammen med en skitten frontrute gir deg som sjåfør trøbbel med sikten. – 56 prosent svarer at de vasker frontruta innvendig en til to ganger i året. Det er for sjelden, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.