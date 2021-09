Vil ha slutt på det dei meiner er utflagging av offentlege oppdrag

Nyheter

– NRK avdekte i sommar at «Skulebas» var eit av i alt 14 skip, i offentlege anbod som no har gått til utanlandske verft. Dette er første fylkestinget etter sommaren og stortingsvalet. Med ny regjering er det er duka for ny politisk kurs i Norge. Raudt vil motverke at offentlege oppdrag blir sendt ut av landet, skriv gruppeleiar Jeanette Syversen i Raudt Vestland i ein interpellasjon til fylkestinget.