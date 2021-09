– Det skal mykje til for at eg skal takke nei til å vere statssekretær eller politisk rådgjevar

Dersom Siri Sandvik får ein telefon med spørsmål om ei rolle i regjeringsapparatet, hadde ho syntest det hadde vore spennande. Men ho understreker at dette er for tidleg å tenke på og at det er reint hypotetisk.