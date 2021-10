Ser eit framleis behov og vil gjere utvidinga av kommuneoverlegestillinga permanent

Erfaringar i Stad kommune viser at ein burde ha hatt ei legestilling til i koronaperioden ettersom arbeidspresset var enormt. Når dei no vurderer behovet for framtida vil dei auke opp kommuneoverlegestillinga til 100 prosent på permanent basis.