Mener de aldrende lokalene til Bordgleder er gode nok til å ta i mot Måløys matproduksjon

Kommunalsjef for helse og velferd i Kinn, Norunn Stavø, og Jeanette Jensen, som er kommunens prosjektleder for prosessen der to kjøkken skal bli ett, mener også at lokalene er gode nok til å ta mot Måløy-produksjonen uten nyinvesteringer, nytt utstyr eller nyansettelser.