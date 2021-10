Ønsker fortgang i bassengsaka, og trur dei skal få det med ny intensjonsavtale

Nyheter

Etter at den opphavlege planen om å bygge nytt basseng ved Seljesanden førte til ein for høg pris frå berre ein tilbydar, ønsker kommunen no å prøve ein gong til. Måten dei vil gjere det på er å inngå ein intensjonsavtale med Selje hotell Invest om kjøpt av tomt, i tilfelle det kan gjere at dei får inn ein lågare pris på ei ny anbodsrunde.