Måløybedrift skal designe nytt kystnotfartøy for rederi i Nord-Norge

Skipskompetanse skal designe et nytt fiskefartøy til Jarle Bergs Sønner AS. Avtale er inngått mellom rederiet, Larsnes Mek. Verksted og Skipskompetanse for bygging og design av et nytt kystnotfartøy.