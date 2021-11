Flere er bekymret for egen hverdagshelse

Nyheter

Døgnet ser imidlertid ut til å inneholde alt annet enn aktivitet. Vi dropper frokosten, skulker treningen, gomler i oss sjokolade og alkohol på kvelden, og legger oss sent.

– Jeg forstår godt at folk er bekymret, og spesielt nå når vi alle prøver å finne tilbake til gode vaner, sier Mia Bergmann, nordisk sjef i Herbalife Nutrition.

Ifølge en undersøkelse av YouGov på vegne av Herbalife Nutrition starter fire av ti av Vestlands befolkning dagen med å droppe frokosten en eller flere dager i uken. Videre spiser over to av fem varmmat eller hurtigmat til lunsj – til vi så, etter middag, spiser sjokolade (27 prosent), kake (7 prosent) og drikker øl eller vin (17 prosent) på kvelden.

– Dette kan bli en veldig ond sirkel i hverdagen. Når vi i tillegg legger oss altfor sent, kan det bli vanskelig å finne motivasjon og energi til å gjøre noe med det. Vi ser at over 40 prosent av folk fra Vestland sover seks timer eller mindre. Det er for lite, sier Bergmann.

Snikslanker hverandre

Vi er likevel ikke bare bekymret for oss selv. Nesten en av ti vestlendinger er redd partneren snikspiser, og 12 prosent prøver til en viss grad å snikslanke samboeren sin ved å ta vedkommende ut på tur eller trening, servere kalorifattig mat eller lignende uten at personen er klar over det.

– Dette er et litt artig funn fordi undersøkelsen viser også at 7 prosent av folk fra Vestland skjuler enkelte måltider som gatekjøkkenmat, snacks eller nattmat for samboeren sin. Det vil si at vi skjuler måltider fra hverandre, samtidig som vi prøver å snikslanke hverandre, sier Bergmann.

Istedenfor å ha en agenda hjemme, mener Bergmann at du heller bør ha en åpen dialog med partneren din om kostholdet deres og hva slags mål dere har.

– Vær ærlig og heller motiver hverandre istedenfor å gå bak hverandres rygg, sier hun.

Derfor hopper vi over treningen

Kostholdet er imidlertid ikke det eneste problemet i hverdagen. Undersøkelsen avdekker også unnskyldninger folk i Vestland forteller seg selv for å droppe fysisk aktivitet – med god samvittighet. For liten tid (24 prosent), for dårlig vær (29 prosent) og for lite energi (31 prosent) er de mest brukte unnskyldningene for å hoppe over treningen.

– Jeg forstår godt at det kan føles vanskelig å få til trening etter jobb, og kanskje har du barn som trenger hjelp til lekser også, men en liten gåtur eller noen raske øvelser på stuegulvet gjør ofte susen, sier Bergmann og legger til:

– Du kan også prøve å tenke over småting i hverdagen som gjør at du får litt trening her og der. Vi ser at 65 prosent av folk fra Vestland velger inaktive transportmidler i hverdagen på distanser man egentlig kunne gått – første steget kan jo være å faktisk gå disse distansene.

Ifølge Bergmann skal det ikke så mye til for å snu denne onde sirkelen.

– Planlegg kostholdet ditt og prøv å få til litt mosjon her og der. Det handler om å plukke de laveste eplene først – enten det er å velge trappen fremfor heisen, gå eller sykle til jobben, lage en shake på morgenen, holde sjokoladen til helgekosen eller hva det måtte være. Vi har nok stress i hverdagen, og helsen trenger ikke være en av dem, avslutter hun.