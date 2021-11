Det kommunale kjøkkenet: – Eg legg til grunn at det er reelle innsparingar knytt til denne endringa

Nyheter

Vågene gjer dette etter at Daniel Henriksson, gruppeleiar i Raudt, tidlegare måndag bad om at saka blei behandla i utval og kommunestyret, og meinte det var for gale at ei slik viktig sak ikkje hadde fått politisk behandling og at folk no trekk reknestykket til Kinn kommune i tvil.