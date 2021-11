Styrker satsinga på havvind

Nyheter

— Regjeringa meiner alvor med satsinga på havvind. Difor er det viktig for oss å bidra til innovasjon, industriutvikling og god sameksistens med andre næringar på havet. Me skal førebu Noreg på framtida, og då er det heilt sentralt at me legg til rette for verdiskaping basert på naturressursane våre, grøne arbeidsplassar i heile landet og ei rettferdig omstilling der ingen fell frå, seier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.