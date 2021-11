Åtte smittet i Måløy og Florø: – Vi må nok regne med mer smitte her nå

Nyheter

– Det er åtte personer i kommunen som har testet positivt på korona, sier kommuneoverlege Jan Helge Dale til Fjordenes Tidende tirsdag kveld.

Han forteller at smitten er knyttet til innreise fra land med mye smitte, byer rundt oss som har høye smittetall og generelt det at en nå omgås med flere mennesker.

– Kravene for karantene og hyppig testing er dempet. Men heldigvis er det mange som er fullvaksinerte, og vi ser at de som nå tester positivt ikke blir like syke. En må nok regne med mer smitte, men konsekvensene er ikke like store om en blir smittet.

Han mener en må forvente seg at smitten kommer til skoler og barnehager etter hvert.

– Og da treffer vi en gruppe som ikke er vaksinert. Det er jo selvsagt ikke bra. Men vi er fortsatt i beredskap, og om en nå ser at smittetallene øker, så er vi klare.

Dale oppfordrer folk til å være forsiktige, spesielt i møte med folk som er i risikogruppen.

Helse Førde meldte mandag om 27 positive prøver av 491 analyserte.