Vil samle offentlig kompetanse under samme tak

Nyheter

– Regjeringen vil jobbe for å bygge sterke kompetansemiljøer i hele landet gjennom en jevnere fordeling av offentlige arbeidsplasser. Et viktig mål med Statens hus-pilotene er at de skal gi kunnskap som kan bli nyttig for å videreutvikle lokaliseringspolitikk for mindre steder. Dette er et fagområde jeg vil følge framover, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding.