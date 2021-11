Ville ikke godta krabbebot – endte med å måtte betale det dobbelte

En mann i 40-årene er dømt til å betale en bot på 3.600 kroner, inndragning av to krabbeteiner og betale saksomkostninger på 2.000 kroner etter at han ikke ville vedta et forelegg for å ha fisket med krabbeteiner som ikke var etter forskriften.