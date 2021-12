Foreslo å innføre heimeskule dei siste dagane før jul

Nyheter

Kommunalsjef for helse og omsorg, Randi Ytrehus, orienterte om smittesituasjonen og kommunen sitt arbeid med handteringa av pandemien under kommunestyremøtet torsdag. Representant frå Senterpartiet, Vibeke Kjerpeset, stilte spørsmål om kvifor heimeskule ikkje blir vurdert som ein moglegheit no før jul.