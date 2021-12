Vaksineteamet fikk julestjerne

– Vi har alle lagt ned mange timer, så det er hyggelig at folk setter pris på det

Flere av Fjordenes Tidende sine lesere har ønsket at vaksineteamet og de frivillige i Måløy-området skal få en julestjerne som takk for god jobb. Det setter de som har stått i førstelinja, og stått på for å få flest mulig vaksinert, pris på.