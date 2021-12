Kommuneoverlegen minner om koronatiltaka før nyttårsaftan

Nyheter

Med tanke på samankomstar på og feiring av nyttårsaftan, viser kommuneoverlegen til dei gode, nasjonale anbefalingane og føringane.

– Eg trur folk flest vurderer godt sjølve med tanke på å prøve å begrense nærkontaktane sine, og ikkje reise på besøk til kvarandre når ein er sjuk, har symptom på luftvegsinfeksjon eller har vore i ein nærkontaktsituasjon og er i karantene.

Ein bør tenke gjennom kor mange nærkontaktar ein bør ha når ein planlegger feiringa.

– Ein kan samlast opp til ti personar i heimen, og ein av dagane opptil 20 personar. Det er det som er dei nasjonale føringane. Det er ei fornuftig anbefaling, sjølv om ein ikkje treng å vere heilt firkanta dersom ein ser at nokon faller utanfor, så får ein heller invitere dei også, seier Nordgård.

Nordgård meiner at dette er reglar innbyggarane kjenner til no, men synest det er lurt å minne om dei slik at ein hugsar på det når nyttårsaftan og helga kjem.