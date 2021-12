30 år sidan nyttårsorkanen:

Redningsskøyteskipperen forstod tidleg at det ville blåse opp, men skjønte ikkje kor mykje

– Eg tenkte at det kom til å bli eit helsikes vêr, men at det skulle bli så ille, det skjønte eg ikkje, seier Magne Sætren, som var skipper på redningsskøyta i Måløy under nyttårsorkanen 1. januar 1992.