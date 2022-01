Nyheter

Det blir regelmessig vaksinering kvar veke i Måløy og Florø frå første uka i januar. Først ut er dei som er 45 år og oppover. Ein ønsker at det skal vere 20 veker mellom siste dose for dei over 45 år, før dei får tredje dosen.

– Det er ønskeleg, men vi vil ikkje vere veldig firkanta og telle dagar. Vi er meir opptatt av at folk får vaksinen sin, seier kommuneoverlege Kjell-Arne Nordgård

700 i veka i Måløy

– I Måløy-området tar ein sikte på å vaksinere 700 i veka og i Florø-delen 1500 i veka. Det er aldersgruppa frå 45 år og oppover som det no blir opna opp for i første omgang. Det er om lag 4.000 som ikkje har fått tredje dose blant desse. Og då ser ein jo at om ikkje altfor lenge vil det opnast opp for dei ned til 18 år. Vi forventar at alle over 18 år vil få tilbod om ein tredje dose i løpet av januar, seier han.

Kommunen har nok vaksiner, og ifølgje kommuneoverlegen er det framleis nokre ledige timar i første veka. I andre veka er det rikeleg med ledige timar.

– Så det er berre å løpe og bestille, seier Nordgård.

Han viser til at det på kommunen sine heimesider er oversikt over tid og stad og korleis gå fram for å bestille time. Vaksineringa i Måløy vil foregå i Turnhallen. Les meir om korleis du kan bestille time til vaksinering her.

Tilbod om fjerde dose

Dei som har fått ein tredje dose i haust eller vinter på grunn av underliggande sjukdom eller som brukar medisinar som påverkar immunforsvaret, er også anbefalt å ta ein boosterdose.

– Deira tredjedose er rekna som ein del av grunnvaksinering deira. Dei vil då følge sin alderskohort for boosterdosen, og det vil bli opna opp for dette i løpet av januar. Det skal vere over tre månadar frå dei fekk tredje dosen, seier Nordgård.