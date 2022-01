Statsforvaltaren har meir pengar til sanddynene

Statsforvaltaren sit igjen med ein pott pengar i grøn tiltakspakke for trua natur etter 2021. Desse pengane, 264.000 kroner, er no overført til Kinn kommune, og skal brukast på ytterlegare innsats for å redde sanddynefronten på Refviksanden.