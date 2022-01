Politiet om mobilsvindelen: – Ver forsiktig og ver skeptisk

Etter at Fjordenes Tidende måndag skreiv om Judith Kvåle som blei lurt av svindlarar som tok over kontoane hennar på Facebook, messenger og Instagram, har fleire tatt kontakt om at det har skjedd med dei også. Politiet rådar folk til å vere skeptiske og ikkje gje vekk informasjon til nokon du ikkje er heilt sikker på kven er.