300 skal gå av naturleg dei neste fem åra, men kommunen må likevel seie opp folk

Nyheter

– I løpet av dei neste fem åra vil over 300 tilsette slutte ved naturleg avgang. Det inneber at sjølv om det blir færre tilsette, må vi også rekruttere. Då er det paradoksalt at vi ikkje kjem unna oppseiingar. Det er fordi reduksjonane må kome på rett plass i organisasjonen og fordi vil heile tida må ha tilsette med den rett kompetanse, seier kommunedirektør Terje Heggheim i sitt fredagsbrev.