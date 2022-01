– Vi har ledig kapasitet. Det er bare å møte opp i dag, så får du vaksine uten timebestilling

Nyheter

– Vi har ledig kapasitet i dag, derfor har vi åpnet for at alle som ønsker kan møte opp i Turnhallen uten timebestilling. Det blir «drop-in»- vaksinering her i dag, sier spesialrådgiver helse og velferd i Kinn kommune, Jeanette Jensen, til Fjordenes Tidende.

Det er fremdeles mange, særlig i aldersgruppen 18–65 som ikke har tatt den tredje oppfriskningsdosen med koronavaksine.

– Vi ser at det fremdeles er mange mellom 18 til 65 som ikke har tatt tredjedosen, og at det fremdeles er en gruppe over 65 som også ikke har fått tatt denne. Men i dag har alle muligheten, så lenge det har gått 20 uker siden en fikk andre dose. Det er bare å komme til Turnhallen. Inngangen er fra Gate 1, sier Jeanette Jensen, som også minner publikum om kravet om å ha på seg munnbind når en møter opp.