Hol i skroget: Dykkarar skal ned og ein jobbar med vurdere om ein skal få passasjerane på land

Hurtigruten har fått hol i skroget etter grunnstøytinga ved Gangsøy i Måløy. Det bekreftar Nordfjord Havn. Ein jobbar no med å få oversikt over skadane og finne løysingar for å få folk av båten på ein trygg måte.