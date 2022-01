Nyheter

Underskriftskampanjen som starta i desember for å finne ut av om folket i Kinn kommune ønsker at kommunestyret skal ta opp ei mogleg folkeavstemming som sak i møtet i februar, nærmar seg slutten. Gruppa som har stått i spissen for underskriftskampanjen sette 20. januar som avslutningsdato.