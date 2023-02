Marthe Hamre Owesen frå Selje og dottera Lilly (1,5) opplevde marerittet då det store jordskjelvet gjekk i Tyrkia. No har ho ei vanskeleg avgjersle å ta. Skal ho reise heim til Norge eller bli igjen for å hjelpe folket ho har blitt så glad i. Uansett blir livet aldri det same.