I Selje har Thomas Bickhardt hatt kombinert bolig, fotostudio og galleri. Nå har han sagt farvel og flyttet til Hamburg. Foto: Bjørn Erik Drabløs

Thomas har alltid stått ved roret i sitt eget liv. Nå vil han gjøre seilasen lettere for andre

For 30 år siden kom Thomas Bickhardt til Kråkenes og Kråkenes fyr for å oppfylle drømmene sine. Etter en mannsalder på Vestlandet vender han som 60-åring tilbake til Hamburg – for å jakte en ny drøm.