For ett år og ti måneder siden kunne ikke Olena (36) noe norsk. Nå jobber hun på barneskolen

Olenas drøm

– Jeg drømmer om å lære bedre norsk. Jeg trenger litt mer tid. I Ukraina visste jeg aldri hva jeg hadde eller hva som kom til å skje, så jeg drømmer også om stabilitet. At jeg vet hva jeg skal gjøre de neste årene.

Olena har også håp for heimlandet og livet sitt.

– Jeg drømmer om at alle angrepene slutter i Ukraina og at det blir trygt for alle som bor der. Og at jeg kan reise heim uten å være redd. Nå er det farlig.