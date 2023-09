Heile barndomen var Thor-Erik (39) på ferie i Måløy – no kjem han tilbake for å sette farge på lokalbefolkninga

For tatovør Thor-Erik Gjerde bestod feriar i barndomen for det meste av turar til Måløy. Sjølv om mykje har forandra seg, ønsker han no å bidra til å skape liv i gatene. I tillegg til å sette sitt preg på dei som bur der.