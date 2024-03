Mor Berit Fure og dotter Ingeborg Sol Fure før dei skal ta eit julebad i Vågsvåg. Foto: Ragnhild Belden

Ingeborg trudde det hadde rabla for mora då ho ville vere med dottera på denne aktiviteten

Måløyværing Ingeborg Sol Fure (43) er avhengig av å gjere spennande ting i naturen for ikkje å bli sprø. Men då mora på over 70 spurde henne om ho kunne få vere med på isbading, trudde Ingeborg det hadde rabla for henne.