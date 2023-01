Skulda for dokumentforfalsking, rekneskapslovbrot og 16 tilfelle av bedrageri – no er dommen klar

Mannen var tiltalt for dokumentforfalsking, rekneskapslovbrot, skatteunndraging og 16 tilfelle av bedrageri. I Hordaland tingrett blei mannen dømt for sju av bedrageripostane, i tillegg til dokumentforfalsking og brot på rekneskapslova. Han blei frikjent for skatteunndraging.