Kalenderen for 2022 og 2023 har, som Gjert seier i videoen, gått ut på dato, og det er på tide å fornye seg.

Fjordenes Tidende sin kalender for 2024 og 2025 er på plass. Har du anledning kan du hente til deg eller bedrifta di i Fjordenes Tidende sine lokale i Måløy. Det er best om du brukar inngangen i Gate 2. For dykk som ikkje har moglegheit til å hente sjølv vil vi sjølvsagt prøve å få dei ut til dykk.

For eksempel vil vi legge ut på rådhusa i Stad og Bremanger og kanskje andre passande plassar. Vi kjem tilbake når dette er gjort.