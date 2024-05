Johannes og Mathilde nøt en is i varmen, med Seljesanden som utsikt. Foto: Louise Nygaard

Er sommeren kommet allerede? Denne helga så det sånn ut

Denne helga har bydd på dager fylt med sol og tosifrede varmegrader. Lørdag kunne det like godt vært sommer i Selje, når bygda trakk ut i sola for å spise is og bade.