Song alt frå viser til pop og rock

pluss

– Vi er veldig godt fornøgde. Det blei fine konsertar begge stader, og vi fekk gode tilbakemeldingar. Folk klappa og koste seg, fortel dirigent og musikalsk leiar Jarle Grotle.

I Vidsyn i Bremanger laurdag var det så godt som fullt hus, og også davikarane hadde tatt turen til forsamlingshuset Davang på søndag for å få med seg kammerkoret som stod på scena med innleigde solistar Hilde Hauge og Elisabeth Solbakken, samt eit band beståande av Norvall Klungresæter, Raimund Hoclas og Tor Olav Heldal.

Dirigenten står gjerne med ryggen til publikum. Og Jarle Grotle speler også piano i tillegg. Men han får likevel med seg stemninga i rommet, fortel han.

– Ja, så absolutt. Her var det flott publikum, folk var ivrige og det var god stemning. Og på Davik fekk vi også takk for konserten då rådmann Tom Joensen kom fram og fortalde at dei sette pris på at vi tok turen, seier Grotle.

Av dei 28 medlemmene i koret er fire faktisk frå Davik.

– Sjølv om vi har base i Bremanger-bygda er det litt spreiing. Vi har fem frå indre, Davik og Rugsund, og så folk frå Berle, Bremanger og Kalvåg.

Under konsertane var dei 24 på scena grunna noko fråfall på grunn av sjukdom.

– Men det gjekk fint, vi har bra besetning no, seier Grotle, og fortel at dei har fått nye medlemmer i år.

– Vi tel no 28 om alle er på plass. Vi har ein bra stamme og faktisk ei solid rekke med mannlege songarar.

To av desse, Kjell-Rune Lågeide og Bjørn Opheim, var solistar under konsertane.

Men sjølv om dirigenten er nøgd med mannskapet, seier han ikkje nei til fleire.

– Vi har ikkje stengt døra. Det er alltid rom for fleire.

Variasjon

Om det var nokon raud tråd i konserten så var det at der ikkje var ein raud tråd. Stikkordet var heller variasjon.

– Vi song alt frå barbershop og viser til meir pop og rock – og ikkje minst musikalnummer, seier Grotle.

Tre større medleyar hadde tema Abba, Phantom of the Opera og Everly Brothers. I tillegg song koret tre enkeltnummer med Beatles-songar.

Grotle rosar også bandet og solistane dei hadde leigd inn.

– Det er så flinke folk. Det er så lett å jobbe med dei. Vi øver gjennom og så sit det, smiler Grotle, som fortel at Bremanger kammerkor no går travle veker i møte.

– No blir det først konsert saman med Chris Medina og Eirik Næss 7. desember og så tradisjonell julekonsert 16. desember. Begge delar i Bremanger kyrkje, avsluttar han.