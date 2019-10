pluss

- Jeg vil si dette er musikk som forteller de store og sterke historiene, og jeg tror at nettopp fordi det er på norsk at det er så lett å leve seg inn i historien. Noen av tekstene er på dialekt selv om de ikke er det opprinnelig. Det synes jeg som er en utflytter som bor i Drøbak er litt artig, at vi tar østlandspop og lar det få en lokal farge. Det er sterkt synes jeg, forteller dirigent Idar Torskangerpoll som opprinnelig er fra Torskangerpollen i Vågsøy.