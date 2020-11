pluss

- Vi er veldig glade for at elevene får vist frem det de har jobbet med i høst. Dette er første gang vi har gjort opptak av konserten, men det gjør vi for å ivareta smittevern, sier rektor ved kulturskulen, avdeling Måløy, Hildegunn Vederhus.

På konserten vil du få se hele bredden av elevene på kulturskulen, fra de som er ganske nye til de som har holdt på en stund, forteller rektoren.

- Vi ønsker alle en god adventstid, avslutter Vederhus på vegne av kulturskulen.