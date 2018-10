Klarte ikke å unngå nedrykk

Sport

Premissene før den siste serierunden var klare. Skulle Skavøypoll klare å unngå nedrykk, måtte de slå Eid på bortebane samtidig som at Tornado Måløy og Vik tapte.

Men etter at Kristian Lefdal startet mål-showet med sitt første av fire mål etter 21 minutter på Eid idrettspark, var det bare ett lag på banen. Bror Simen Lefdal fulgte opp minutter senere, før Vebjørn Høynes og nevnte Kristian satte nummer tre og fire for hjemmelaget. Erik Sandal satte inn et trøstemål rett før hvilen.

Simen Lefdal, Kristian Lefdal (2), Joakim Vedvik, Thomas Starheim og Vebjørn Høynes puttet ytterlige seks mål etter pausen og ydmykelsen og nedrykket for Skavøypoll var et faktum.

Eid sikret andreplassen, med bedre målforskjell en naborival Stryn.

Om Skavøypoll hadde klart det helt store, å slå Eid på bortebane, så hadde det uansett endt med nedrykk for rødtrøyene. For selv om Vik tapte hjemme mot Florø2, sørget Tornado Måløy med sin solide seier borte mot Dale, at de berget plassen.

I Sogn ble sluttresultatet satt i første omgang etter at Marius Refvik, Martin Flåten (2) og Sveinung Frantzen scoret for vertene i 4-1 seieren mot Dale. Dermed endte Tornado Måløy på niende, plassen forran Bremanger.

Siden Vik tapte, kan også Bremanger berge plassen om ikke Sogndal2, med to kamper igjen å spille, rykker ned fra tredjedivisjon. Bremanger møtte serievinner Fjøra, og de ga seg ikke før det sto 12-0 i målprotokollen og sesongens største tap for Bremanger-laget rundet av årets kretsliga