Har over 150 lag fra 24 klubber påmeldt til cupen

Sport

Lørdag 19. og søndag 20. januar skal lag med spillere i alderen 13-17 år i aksjon, mens de yngste spillerne i barnefotballen (7-12 år) skal i ilden lørdag 26. og søndag 27. januar, melder fotballklubben i en pressemelding.

– Den største innendørsturneringen i fotball mellom Bergen og Ålesund er fremdeles svært populær blant klubbene i regionen. I forhold til turneringen i 2018 har vi blant annet opplevd en vekst i antallet lag som er påmeldt i konkurranseklassene, som gjennomføres kommende helg. Påmeldingsfristen for barnefotballagene er i skrivende stund ikke utløpt, men også her ligger vi foran skjemaet fra fjoråret, skriver TMFK.

For øyeblikket er over 150 lag fra 24 ulike klubber i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal påmeldt til Sparebanken Vest Cup 2019. Arrangementskomiteen forbereder seg nå på å ta imot over nærmere 1.000 spillere og langt flere trenere, ledere, foreldre, søsken, besteforeldre og andre tilskuere i Nordfjordhallen de kommende helgene.

– Sammen med foreldre til spillerne i Tornado Måløy, som år etter år stiller opp på dugnad for klubben, skal vi sørge for at Sparebanken Vest Cup nok en gang blir en fotballfest for barn, ungdom og alle andre, lover klubben.