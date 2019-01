To lokale spillere klare for talentleir

Sport

NFF har tatt ut spillerne til G16-landslaget, G16 skyggelandslag og to G15-tropper til Equinor Talentleir i Sarpsborg i månedskiftet januar/februar. Dette er det nest øverste nivået i NFFs spillerutviklingsmodell, der det neste steget er å spille landskamper.

Her skal Kristoffer Thue Stranden (G16 skyggelandslag) og Kim Christian Liset (Gutter 15) delta.

– Målet med samlingen er først og fremst å gi spillerne inspirasjon og referanser som gjør at de forhåpentligvis jobber enda bedre i hverdagen. Totalt er 50 spillere i hvert alderskull tatt ut og det skal spillerne være stolte av. Det er cirka 1.000 spillere per kull som vurderes som talenter og er inne på et eller annet nivå i Landslagsskolen, sier fagansvarlig for Landslagsskolen, Håkon Grøttland, til fotball.no.

– 15-åringene er fordelt på to jevnbyrdige troppen. I mars kommer det en ny samling hvor vi deler opp i en landslags- og skyggelandslagsgruppe før kullet spiller sine første offisielle landskamper i Østerrike og Italia i månedskiftet april-mai. For 16-åringene begynner det virkelig å dra seg til. Dette er siste samlingen før omtrent halvparten skal representere Norge i kamper mot England, Brasil og Frankrike i februar, sier Grøttland videre.

Troppene til jentene blir tatt ut onsdag.