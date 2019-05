Kan prøve seg på løp, hopp og kast

Sport

FRIIDRETT: Tysdag 21 mai blir det treningsstemne på Måløy Stadion.

Sogn og Fjordane friidretts-krins har et nytt prosjekt der dei skal rundt på anlegg for å arrangere treningsstemner i friidrett. 21 mai tar dei turen til Måløy Stadion, og saman med friidretten i Almenning IL, arrangerer dei treningsstemne. Øvingane under treningsstemnet blir kule, lengde, høgde, tresteg, 60 meter, 200 meter, 600 meter.

– Det er berre å møte opp for dei som har lyst å prøve seg i løp, hopp og kast, opplyser Almenning IL.

– Så oppfordrar vi vaksne som har lyst å bli med på ei løpegruppe å møte opp for å kunne springe ein 1.500 meter. Idrettslaget vil ha løpstrening utover sommaren og hausten to dagar i veka, der det er berre å møte opp, skriv dei vidare.