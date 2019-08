Høg temperatur i lokaloppgjeret

Sport

Det var heimelaget som kom best i gang på Måløy stadion, og etter 19 minutt sette Sondre Myhre Silden inn TMFK sitt første mål. Heimelaget dominerte i store delar av første omgang, men bremangar Kim-Christian Liset sørga med ei scoring i det 44. speleminuttet for at laga gjekk til pause på stillinga 1-1.