Spillerne trener hver for seg for å være klar om serien starter

Sport

Norges Fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet stoppes ut april. Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet. Dermed blir den planlagte sesongstarten i april utsatt, på uviss tid.

– Vi har ikke fått noen signaler for når det måtte bli, men det blir nok i før tidligst i mai, sier treneren.

Så for å forhindre stillesitting, og for å være klar til en eventuell seriestart, har Sandal satt i gang tiltak for å holde den fysiske tilstanden i spillergruppa ved like.

– Vi har lagt opp et fysisk opplegg som alle skal gjennomføre hver for seg samtidig som de følger retningslinjene som er gitt. Det er viktig at vi tar vare på den fysiske tilstanden, for jeg tipper at når vi starter igjen så er det rett i seriespill så da blir det ikke mye tid til felles fysisk trening, forklarer treneren.

Kan bli utsatt lenge

For Måløy sin del skal serien etter den opprinnelige planen sparkes i gang neste måned borte mot Syril 18. april og avsluttes borte mot Eid 17. oktober.

For toppfotballklubbene i Norge er seriestarten foreløpig utsatt til slutten av Mai. Samtidig snakker myndighetene om strenge tiltak som vil strekke seg til over sommeren. Skjer det, er det usikkert hva fotballkretsen vil vedta.

Om sesongen ikke kommer i gang før på høsten, kan det føre til en vanskelig situasjon tror Sandal.

– Det kan bli en kjempeutfordring om vi for eksempel må spille dobbeltserie, så vi får bare vente og se hva kretsen kommer opp med, sier han.

Flere muligheter

Et forslag som nylig var oppe i Engelsk fotball, var at flere av kampene kan spilles ferdig på nøytral grunn sentralt i landet med mange kamper for dag. Selv om det hadde blitt i en mye mindre målestokk her hjemme, er ikke ideen uaktuell om noe lignende skulle bli foreslått her.

– Her er mange muligheter på hvordan vi kan løse det, så vi får bare se hva som blir gjort. I disse tider handler det uansett bare om å gjøre det beste ut av situasjonen. Vi fortsetter å gjøre det vi har troen på og bygger videre på det vi har begynt på slik at vi har et godt utgangspunkt når vi endelig starter, sier Måløy-trener Erik Sandal.