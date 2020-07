Sport

– Ja, eg er ganske sikker på at det er den vanskelegaste sesongstarten eg har hatt i mi karriere. Eg kan aldri hugse at eg har gått ti kampar på rad utan å vinne før, uttaler «polljaren» som er blitt ein erfaren profil i Eliteserien etter at han forlot moderklubben Skavøypoll IL i 2007.