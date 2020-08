– Det blir meir sosialt når vi får trene med «den andre sida av brua»

Sport

Allereie i september 2019 var det bestemt at dåverande Tornado Måløy FK og Skavøypoll IL skulle samarbeide om ein felles overbyggingsklubb frå 1. januar 2020. Klubben fekk namnet Måløy FK og vart ein overbyggingsklubb som skal overta ansvaret for ungdom- og seniorspelarane til dei to klubbane.