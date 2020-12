Andrine Mårstøl får idrettsprisen for 2020

Sport

Det kjem fram i ei pressemelding frå Stad kommune.

Stad idrettsråd har bestemt at alpinist Andrine Mårstøl får Stad kommune sin idrettspris for 2020. Andrine er 21 år (født 1999), frå Nordfjordeid og køyrer for Haugen Alpin.

Andrine ble tatt ut på landslaget denne sesongen etter fleire gode plasseringar i europacupen og debut i worldcup førre sesong. I worldcup opninga i Sölden-Austerrrike i oktober stilte Andre som ein av 18 løparar frå Norge.

Andrine er tidlegare noregsmeister for junior i tillegg til fleire pallplassar i junior-NM. Andrine har også køyrd VM for junior og vunne mange FIS-renn dei seinaste åra. Dette mens ho har gått NTG på Lillehammer og vore busett der. Framover mot jul køyrer ho europacup i Austerrike 5.-6. desember før det er nytt renn 12. og 13. desember. Kanskje vert det også europacup i Italia 20. og 21. desember før jo kan unne seg ein juleferie i karantene på Nordfjordeid med familien.

I og med at det blir vanskelig for Andrine selv å delta på siste kommunestyremøte før jul 10. desember for å ta imot idrettsprisen på kr 10.000,-, vil forhåpentligvis noen fra nærmeste familie ha anledning til å stille på vegne av henne.