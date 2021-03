Lokale treningssentre tar grep. Nå kan kun de som bor i kommunen trene her

Sport

Torsdag melder Sprek365 at treningssenteret fra og med torsdag kun vil være åpent for medlemmer som er bosatt i Kinn kommune.

– Vi må derfor be alle som bor utenfor Kinn om å ikke oppsøke senteret vårt. Vi beklager ulempene dette medfører, skriver senteret.

De roser medlemmer for å være flinke til å overholde smitteverntiltakene, men kommer likevel med en liten påminnelse:

- hold deg hjemme dersom du er syk

- registrer medlemskortet ditt ved ankomst

- rengjør ALLTID utstyr etter bruk

- hold minst 2 meter avstand til andre

- vask/sprit hender før, under og etter trening

Kun fra nordlig del av kommunen

Hos Måløy Treningssenter er reglene enda litt strengere ettersom de kan risikere å få enda flere innom.

Gruppetreningene avlyses til over påske, og kun medlemmer fra nordlige del av Kinn kommune kan trene på senteret.

Følgende endringer gjelder fra og med torsdag 25. mars:

- Det er kun medlemmer som bor i Nord-Kinn som kan trene på senteret nå.

- Gruppetimer er avlyst til over påske.

- Max 25 personer i lokalet samtidig.

- Vi selger ikke drop-in i denne perioden.

- Ellers ingen endring i treningstilbudet.

Dette minner de medlemmene på:

️- Kom kun på trening om du er frisk og symptomfri.

- Hold 2 meter avstand til andre når du er på trening. Kohort gjelder ikke hos oss.

- Vask alt utstyr du er i kontakt med under treningsøkten din.

- Bruk munnbind der det er utfordrende å holde avstand.

- Kom ferdig skiftet og unngå helst å bruke garderoben. Max 2 personer samtidig i garderobene.

- Gjør treningsøkten din effektiv og gjør deg ferdig på maks en time slik at andre kan slippe til.

- Benytt hele senteret. Er det vanskelig å holde god nok avstand i treningssalen så flytt treningen din til spinningsalen eller storsalen.

- Dette gjelder fram til 12. april eller til vi får andre retningslinjer.

– Vi er veldig glade for at senteret kan holde åpent og vi håper alle vil ta ansvar og følge disse retningslinjene slik at vi fortsatt kan ha åpent senter, skriver senteret og viser til at de har gruppetimer som kan utføres hjemme, og medlemmer kan be om tilgang til denne facebook-gruppen.