Gladmelding til alle som er klare for å mosjonere litt for en god sak på lørdag. Du slipper å gjøre det i regn

Rosa Sløyfe-aksjonen i Måløy kan være glade for at aksjonen arrangeres lørdag og ikke i dag. For i morgen kikker sola frem fra morgenen av, og glade mosjonister og konkurranseklasser slipper å løpe i pøsregn.