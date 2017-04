Det skjer mye i Selje denne helga

Hun trekker fram konserten med Helgesenkoret i Selje kyrkje lørdag som en av hovedattraksjonene under festivalen. Koret gjenopptar suksessen fra Seljemunnamessa i 2015, da de for første gang fremførte historien om Sankta Sunniva gjennom sang.

– Konserten er bygget opp rundt det kjente sagnet om Sankta Sunniva. Skuespiller Idun Losnegard vil lede publikum gjennom historien og konserten, forteller Paul Jacob Helgesen i koret.

Koret skal synge alt fra gregoriansk munkesang til nyere popmusikk, og har med seg et fullt band på scenen. Kombinasjonen av historiefortelling og musikk vil gi publikum en opplevelse utenom det vanlige.

– Det er kanskje ikke helt det folk har opplevd i kirka før, sier Helgesen, som legger til at den mer enn 1.000 år gamle legenden om Sankta Sunniva er minst like aktuell i dag.

– Hvis man reflekterer over det, ser man at det er like aktuelt i dag. Det handler om en sterk kvinne som tok et valg om å flykte. Det handler også om at folk skal være fri til å tro det man vil tro. Og selv om alvorlige temaer blir tatt opp, er det og en konsert med et «glimt i øyet», sier Helgesen.