Pusser opp huset

– Målet er å pusse opp turistinformasjonen, men først må vi vite at vi har nok dugnadskraft, forteller Maria Vengen, daglig leder i Stiftinga Sankta Sunniva, Selja og Stad.

Sammen med en håndfull andre engasjerte personer har hun lagt store planer for hvordan turistinformasjonen skal se ut etter oppussingen. Deler av arbeidet er allerede i gang.

Målet er å gjøre tre mindre rom om til ett stort rom, slik at man blir møtt med et mer romslig lokale når man kommer inn. De skal også bygge en ny skranke, samtidig som tak og vegger skal males.

– Tre rom blir slått sammen til ett, med noen skillevegger. Turistinformasjonen blir i midten, og på den ene enden skal det være en butikk og en salgsutstilling med produkter fra lokale folk. Det er så mye fint som blir laget her i området, og som jeg har lyst til å vise fram, sier Vengen.

I den andre enden av rommet blir det enten et visningsrom for Stad skipstunnel, eller en annen type utstilling.

Stiftinga ønsker også å få til et eget rom med en utstilling om Sunniva-legenden.

– Lasse Fløde og Bård Fløde har laget utstillinger om dette tidligere, og i tillegg har vi to andre profesjonelt utformede utstillinger mer eller mindre nedpakket. Nå ønsker vi å gjenskape stemningen på klosteret, med en mørk avdeling i bygget der gregoriansk musikk blir spilt. Vi skal blende vinduene, noe som vil gi middelalderstemning. Vi vil blant annet også ha en kopi av Sunnivaskrinet der inne. Vi ønsker å få fram historien på en god måte

Stiftinga har også et ønske om å løfte fram kystgeita, ved å ha den på et podium i gangen.

– Det blir også laget til et pilegrimsrom, der de som er på pilegrimsreise kan sette seg ned, slappe av og spise matpakka si, forteller Vengen.

Og selv om noe av arbeidet er i gang, er det fortsatt mye som skal gjøres før turistsesongen starter.

– Vi trenger hjelp til rivearbeidet og «finishen» etter rivningen. Jeg håper flere kan tenke seg å være med, for det vil være med på å gi turistinformasjonen et stort løft. Det blir både kjekt for dem som jobber der, og for turistene, sier Vengen.

Målet er at alt skal stå ferdig til Sunnivafestivalen i slutten av april.